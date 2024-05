Heftiger Crash! Biker kracht bei Überholversuch in Auto und stirbt an Unfallstelle

In Bayern ist es im Landkreis Weilheim-Schongau auf der B17 bei Steingaden zu einem tödlichen Unfall gekommen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, war es am gestrigen Pfingstmontag gegen 16.35 Uhr zu dem heftigen Zusammenstoß gekommen, als der Motorradfahrer gerade dabei war, eine Kolonne an Fahrzeugen auf der Bundesstraße zu überholen.

Der Mann aus dem Landkreis Augsburg erlitt bei dem Unfall in einer langgezogenen und extrem unübersichtlichen Rechtskurve dermaßen schwere Verletzungen, dass er diesen trotz aller Versuche der alarmierten Rettungskräfte noch vor Ort erlag.

Der Autofahrer (40) aus Rheinland-Pfalz, der alles versucht hatte, um dem Biker auszuweichen, sowie ein weiterer Insasse im Wagen blieben unverletzt.

Im Zuge des Crashs entstand ein von den Beamten auf circa 30.000 Euro geschätzter Sachschaden.