Schreck auf der Kreisstraße: Defektes Mähwerk spießt Golf auf

Halbau - Zwischenfall im Landkreis Görlitz: Ein defektes Mähwerk verursachte am heutigen Freitag einen Verkehrsunfall und demolierte einen VW Golf.

Im Landkreis Görlitz kam es bei Mäharbeiten zu einem Unfall. © Lausitznews.de / Jens Kaczmarek

An der Kreisstraße zwischen Halbau und Streitfeld standen am Freitagvormittag Mäharbeiten an - der Landkreis schickte ein Multicar mit angehängten Mähwerk, um für Ordnung zu sorgen.

Als eine 62-Jährige in ihrem Golf kurz vor 11 Uhr den langsam fahrenden Mäher überholen wollte, kam es zur Kollision.

Unvermittelt neigte sich der Mäharm zur Straße hin, touchierte den Golf und spießte das Auto regelrecht an der Front auf. Der Kombi rollte auf dem frisch gemähten Straßenbegleitgrün aus.

Wenig später trafen die Einsatzkräfte am Unfallort ein und nahmen den Schaden auf. Man gehe derzeit von einem technischen Defekt am Mähwerk aus, sagte ein Polizei-Sprecher auf TAG24-Nachfrage.

Die Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon, verletzt wurde niemand. Doch am Golf entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.