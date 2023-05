Toyota überschlägt sich mehrfach und landet im Graben: Wagen geht in Flammen auf

Karlsruhe - Ein 22 Jahre alter Mann crashte am Mittwochabend in Baden-Württemberg mit seinem Toyota.

Der Wagen ging in Flammen auf. © Tim Müller / EinsatzReport24

Der junge Toyota-Fahrer war gegen 20.45 Uhr auf der L605 in Richtung Ettlingen unterwegs. In der Auffahrt zur B3 in Richtung Neumalsch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Nach mehrmaligem Überschlagen blieb sein Wagen im Seitengraben zum Liegen. Anschließend fing sein Auto Feuer. Der Toyota ging vollständig in Flammen auf.

Der 22-jährige Fahrer konnte sich glücklicherweise rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten. Laut Polizei blieb er unverletzt.