Heftiger Unfall! Autofahrerin erliegt schweren Verletzungen

Der VW kam abseits der Straße auf einem Feld zum Stehen, für die Frau hinter dem Steuer im Anschluss jede Hilfe zu spät. © vifogra/Zahn

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, war die Frau am Vormittag nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerade von Winden kommend in nordöstlicher Richtung auf der Kreisstraße AN 23 unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Auto verlor.

Auf Höhe von Mittelramstadt kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Der VW überschlug sich mehrfach, kam letztlich auf einem Feld zum Stehen.

Verkehrsteilnehmer, die direkt an der Unfallstelle vorbeifuhren, bemerkten das Wrack gegen 12 Uhr und verständigen unmittelbar die Beamten. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der alarmierten Rettungskräfte erlag die Autofahrerin noch am Ort des Geschehens ihren Verletzungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Ansbacher Polizei, zudem waren auch zahlreiche Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.



Die Straße musste vollständig für den Verkehr gesperrt werden, die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.