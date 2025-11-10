Skoda kracht gegen Haus und überschlägt sich, Fahrerin und Tochter verletzt

Heftiger Unfall am Montag in Aschaffenburg: Ein Skoda hat sich auf der Auhofstraße überschlagen. Die Fahrerin und ein Kind wurden bei dem Zwischenfall verletzt.

Von Jan Höfling

Aschaffenburg - Heftiger Unfall am Montag in Aschaffenburg: Ein Skoda hat sich auf der Auhofstraße überschlagen. Die Fahrerin (31) und ein Kind wurden bei dem Vorfall verletzt, Polizei und Retter waren mit zahlreichen Kräften vor Ort.

In Aschaffenburg ist es zu einem schweren Unfall gekommen.
In Aschaffenburg ist es zu einem schweren Unfall gekommen.  © Ralf Hettler

Die 31-Jährige war am frühen Nachmittag gegen 13.45 Uhr mit ihrem Fahrzeug in Richtung Dämmer Überführung unterwegs, als sie aus bislang noch ungeklärter Ursache plötzlich die Kontrolle verlor.

Der Skoda kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, schoss über den Gehweg gegen eine Hauswand, einen Stromverteilerkasten und ein Verkehrszeichen. Dabei überschlug sich das Auto.

Der Wagen kam auf dem Dach zum Stillstand.

Autofahrer übersieht Fußgänger und erfasst ihn frontal - Lebensgefahr
Unfall Autofahrer übersieht Fußgänger und erfasst ihn frontal - Lebensgefahr

Ersthelfer halfen der Autofahrerin und ihrer kleinen Tochter aus dem Skoda. Alarmierte Rettungskräfte übernahmen die weitere Versorgung und brachten sowohl Mutter als auch Tochter ins Krankenhaus.

Ein Skoda hat sich auf der Auhofstraße überschlagen.
Ein Skoda hat sich auf der Auhofstraße überschlagen.  © Ralf Hettler

Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro. Die Auhofstraße musste während der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten für den Verkehr gesperrt werden.

Titelfoto: Ralf Hettler

Mehr zum Thema Unfall: