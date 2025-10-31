Frontalcrash in Region Stuttgart: 18-Jähriger stirbt am Unfallort

Eningen - Ein 18-jähriger Autofahrer prallte auf einer Landstraße in Eningen (Region Stuttgart) frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der eingeklemmte 18-Jährige musste aus seinem Auto befreit werden. © SDMG / Kaczor

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der junge Mann gegen 7.10 Uhr am Donnerstag mit einem Audi A3 von Würtingen in Richtung Eningen unterwegs. Am Ausgang eines Waldstücks soll er mit hoher Geschwindigkeit mindestens zwei Fahrzeuge überholt haben.

In der langgezogenen Rechtskurve der L380 befand er sich noch vollständig auf der Gegenfahrbahn, als ihm ein Mercedes-AMG entgegenkam. Der 26-jährige Mercedes-Fahrer wich zwar nach rechts aus, dennoch kollidierten beide Fahrzeuge frontal.

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf eine angrenzende Grünfläche geschleudert. Der Mercedes stieß gegen den Bordstein, überschlug sich und kam anschließend auf den Rädern zum Stehen.

Anders als der 26-Jährige konnte sich der Unfallverursacher nicht selbst befreien. Die Feuerwehr holte den eingeklemmten Audi-Fahrer schließlich aus seinem Wagen.

Eine Notärztin, die zufällig kurz nach dem Unfall eintraf, leitete zwar sofort Rettungs-Maßnahmen ein, der 18-Jährige erlag jedoch noch vor Ort seinen Verletzungen. Der Mercedes-Fahrer wurde nach aktuellen Erkenntnissen leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.