Unfall mitten in der Nacht: Mofa-Fahrer kommt bei Crash ums Leben

Freilassing - Tödlicher Unfall in Freilassing: Ein 61 Jahre alter Mann ist mit einem Mofa gestürzt. Für den Senior kam jede Hilfe der Rettungskräfte letztendlich zu spät.

Die Retter konnten nichts mehr für den Mann tun. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3 Uhr mit seinem Gefährt unterwegs, als er an der Einmündung der Ehamer Straße in die Laufener Straße mit diesem aus bislang noch ungeklärter Ursache zu Fall kam.

Beim Eintreffen der Beamten am Ort des Unfalls wurde der verunfallte Fahrer bereits reanimiert. Er starb trotz aller Versuche wenige Minuten später.

Der Mann aus Freilassing war den Angaben zufolge alleinbeteiligt gestürzt, andere Verkehrsteilnehmer waren in das Unfallgeschehen somit nicht involviert.