Loch in Mauer: VW kracht in Garagenwand

In Bernsdorf ist ein VW an der Oberen Hauptstraße in eine Garage gefahren. Das Gebäude und ein geparkter Opel wurden beschädigt.

Von Victoria Winkel

Bernsdorf - Im Bernsdorfer Ortsteil Hermsdorf (Landkreis Zwickau) ist es am Sonntagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Nach dem Unfall klaffte in der Garage ein großes Loch. © Andreas Kretschel Der Crash passierte gegen 20 Uhr auf der Oberen Hauptstraße. Ein VW-Fahrer (44) krachte mit seinem Fahrzeug in eine Garage, die am Straßenrand stand. Laut Polizei hatte er den Verlauf einer Linkskurve falsch eingeschätzt. Durch den Aufprall klafft nun ein großes Loch in der Mauer der Garage. Auch der Opel, der in der Garage geparkt war, wurde beschädigt. Der VW-Fahrer hatte Glück im Unglück, er wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Rettungsdienst konnte die Unfallstelle wieder verlassen. Unfall Rettungshubschrauber im Einsatz: Renault kracht in Baum, Fahrer verletzt Die Garage ist durch den Unfall einsturzgefährdet. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden. Der VW wurde bei dem Unfall stark beschädigt. © Andreas Kretschel Die Freiwillige Feuerwehr Bernsdorf war im Einsatz, um die Straße zu sperren, die Unfallstelle auszuleuchten und sich um die Sicherheit zu kümmern.

Titelfoto: Andreas Kretschel