Unfall mit drei Autos: Freilaufender Hund stirbt bei Crash auf Bundesstraße

Wilster - Schrecklich! Am frühen Dienstagmorgen wollte ein Hund über die B5 bei Wilster (Kreis Steinburg) laufen, wurde von einem Auto erfasst und sorgte für einen Auffahrunfall.

Bei dem Unfall wurden zwei Menschen verletzt. Der Hund überlebte die Kollision nicht. © Florian Sprenger

Gegen 6.45 Uhr wollte der Border Collie die B5 überqueren und verlor dabei sein Leben. Auf Höhe der Auffahrt Wilster-Dammfleth wurde das Tier angefahren, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Der 33-jährige Fahrer eines Seat, der in Richtung Brunsbüttel unterwegs war, habe zwar noch eine Vollbremsung gemacht, kam aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, so ein Reporter vor Ort.

Ein nachfolgender 48-Jähriger aus Hamburg, der einen Mercedes Sprinter führte, bremste sein Fahrzeug rechtzeitig ab. Ein dahinter fahrender 27-Jähriger konnte mit seinem Ford nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Sprinter auf. Anschließend kollidierte ein 51-jähriger Fahrer eines VW mit dem Ford.

Bei dem Auffahrunfall wurden der 27-Jährige und der 51-Jährige leicht verletzt, sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.