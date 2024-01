Bus mit Kindern an Bord kracht in Feuerwehrhaus: Mädchen (11) lebensgefährlich verletzt

Petting (Bayern) - Im oberbayerischen Landkreis Traunstein hat sich am Mittwochnachmittag ein tragischer Unfall ereignet. Zwei Menschen schweben in Lebensgefahr - darunter ein elf Jahre altes Mädchen!

Der Linienbus durchbrach eine Mauer des Feuerwehrhauses. © vifogra / Lamminger

Wie die Polizeiinspektion Laufen mitteilte, ereignete sich der Crash gegen 13.45 Uhr auf der Seestraße in Petting. Demnach kollidierten ein Linienbus, in dem sich zwei Mädchen im Alter von neun und elf Jahren befanden, und ein VW-Bus, an dessen Steuer eine 47-Jährige saß.

Warum es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar.

Der 61-jährige Busfahrer kam im Anschluss nach rechts von der Straße ab, durchbrach eine Mauer des dortigen Feuerwehrhauses und kam etwa 20 Meter dahinter zum Stehen.

Der Busfahrer und die Elfjährige erlitten laut Polizei schwerste Verletzungen. Beide befanden sich demnach in einem kritischen Zustand.

Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. Der 61-Jährige kam mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Traunstein.