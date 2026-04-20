Unfalldrama bei Ludwigsburg: Senior kracht gegen Lagerhalle und stirbt

Markgröningen - Ein tragisches Ende nahm eine Autofahrt am Sonntagmittag im Gewerbegebiet von Markgröningen bei Ludwigsburg. Ein 77-jähriger Mann verlor am Steuer das Bewusstsein und krachte gegen eine Lagerhalle. Jede Hilfe kam für den Senior zu spät.

Das Cabrio krachte gegen die Außenwand einer Halle. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Gegen 12.10 Uhr war der Senior mit seinem Mazda in der Straße "Im Sträßle" unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte er in die Zeppelinstraße einbiegen, als er mutmaßlich infolge eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein verlor.

Das Fahrzeug fuhr daraufhin unkontrolliert geradeaus über den Einmündungsbereich hinweg, schoss einen Grünstreifen hinunter und krachte schließlich mit voller Wucht gegen eine dortige Lagerhalle.

Trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte und sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte das Leben des 77-Jährigen nicht mehr gerettet werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.