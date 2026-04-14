Unglück in Heidelberg: Mann unter Stadtbahn eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Heidelberg - Ein folgenschwerer Unfall passierte am späten Montagabend im Heidelberger Stadtteil Bahnstadt. Ein wartender Passant wurde von einer einfahrenden Straßenbahn erfasst.

Ein Passant wurde am Montag von einer Stadtbahn erfasst. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Das Unglück ereignete sich gegen 22.18 Uhr an der Haltestelle Ochsenkopfweg. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem Mann und der Bahn.

Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Wartende und wurde in dem engen Spalt zwischen dem Bahnsteig und der Stadtbahn eingeklemmt.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Verunfallten aus seiner lebensgefährlichen Lage. Nach der Bergung wurde der Mann mit schwersten Verletzungen in eine nahegelegene Klinik eingeliefert.

Die Fahrgäste in der Straßenbahn sowie der Bahnfahrer blieben körperlich unverletzt.

Warum genau der Mann mit der Bahn kollidierte, ist derzeit noch unklar. Daher haben die Polizei Heidelberg und der Verkehrsdienst die Ermittlungen aufgenommen.