Vater stirbt, Sohn schwer verletzt: Frontalcrash auf Bundesstraße

Altenburg - Auf der Bundesstraße 7 bei Altenburg ist am Montag ein Autofahrer tödlich verunglückt.

Der BMW und der Kleintransporter waren frontal zusammengekracht. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

Der 66-Jährige war mit seinem BMW in Fahrtrichtung Schmölln unterwegs. Rund 200 Metern nach dem Abzweig Altenburg/Münsa geriet er dann aus bislang noch ungeklärten in den Gegenverkehr und krachte frontal mit einem Kleintransporter zusammen, erklärte die Polizei.

Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Sein 19-jähriger Sohn, der als Beifahrer im BMW saß, wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der 45-jährige Fahrer des Kleintransporters erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde auch in eine Klinik gebracht.