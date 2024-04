Verursacher flüchtet: E-Biker bei Unfall verletzt

Muldenhammer - Im Vogtland wurde am Sonntag ein E-Bike-Fahrer (34) bei einem Unfall verletzt. Der Verursacher flüchtete.

Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam ins Krankenhaus. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Wie die Polizei mitteilte, war der E-Biker am Nachmittag auf der Auerbacher Straße in Muldenhammer unterwegs. Im Bereich einer Bushaltestelle, in Richtung zur Klingenthaler Straße/B283 wurde der 34-Jährige von einem grauen Hyundai überholt.

"Dieser touchierte den E-Bike-Fahrer, welcher in der Folge stürzte", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Der Radfahrer wurde verletzt und musste zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 400 Euro.

"Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort", berichtet der Polizeisprecher. Deshalb werden Zeugen gesucht.

Wer hat den Unfall, der gegen 14.15 Uhr passierte, gesehen und kann Angaben zum Unfallverursacher oder dem Hyundai machen?