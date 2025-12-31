Verurteilte Unfallfahrerin selbst von Auto erfasst: Floh sie aus Psychiatrie?

Verona/Deggendorf - Eine Deutsche, die vor gut einem Jahr wegen eines aufsehenerregenden Verkehrsunfalls mit drei Toten in Italien verurteilt wurde, ist Medienberichten zufolge selbst von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Der Audi der Deutschen steht nach dem Unfall im Jahr 2023 neben den Opfern (gepixelt), die auf einer Straße in Santo Stefano di Cadore liegen. (Archivfoto) © -/Vigili del Fuoco/dpa

Die italienische Polizei bestätigte auf Nachfrage die Berichte, nach denen sich der Vorfall am Sonntag in der Gemeinde Ronco all'Adige in der Nähe der norditalienischen Stadt Verona ereignet hat.

Die Frau aus Niederbayern sei unmittelbar nach dem Unfall in ein nahe gelegenes Krankenhaus in Verona gebracht worden, meldete die Nachrichtenagentur ANSA. Sie werde dort auf der Intensivstation behandelt. Ihr Zustand gilt demnach als kritisch, aber nicht lebensbedrohlich.

Im Juli 2023 hatte die Frau aus dem Raum Deggendorf in Bayern mit ihrem Wagen eine Fußgängergruppe im norditalienischen Ort Santo Stefano di Cadore unweit der Grenze zu Österreich erfasst.

Ein zweijähriger Junge sowie dessen Vater und Großmutter starben. Die Mutter kam verletzt in eine Klinik, der Großvater, der mit Abstand zur Gruppe spaziert war, erlitt einen Herzinfarkt.

Vor gut einem Jahr wurde die Deutsche zu einer Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten verurteilt.