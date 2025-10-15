Vier Verletzte nach schwerem Unfall auf Bundesstraße

Werther - Auf der Bundesstraße 243 im Landkreis Nordhausen hat sich am Mittwochmorgen ein schwerer Unfall ereignet.

Mehrere Personen wurden bei dem Unfall verletzt. © Silvio Dietzel

Gegen 6 Uhr auf Höhe der Abfahrt Hochstedt wollte ein Auto einen Lkw überholen.

Wie die Polizei berichtet, wurde vor dem Überholvorgang der Gegenverkehr nicht ausreichend beobachtet, weshalb der Ford mit einem Sattelzug zusammenstieß.

Danach knallte das Fahrzeug seitlich gegen den zuvor überholten Lkw. Die beiden Sattelzüge und der Ford mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Aktuell kommt es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Diese werden vermutlich bis in den Nachmittag hinein andauern, teilte die Polizei mit.