Zu schnell unterwegs: 23-Jähriger stirbt bei Unfall, drei Männer schwer verletzt

Viernheim (Landkreis Bergstraße) - Bei einem schweren Unfall bei Viernheim ist ein 23-Jähriger ums Leben gekommen. Drei weitere junge Männer (17-23) sind schwer verletzt worden.

Alle Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, der 23-Jährige erlag später seinen Verletzungen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer am späten Freitagabend gegen 23.30 Uhr auf der Straße "Am alten Weinheimer Weg" stadtauswärts unterwegs.

Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen VW Golf. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Zwei der jungen Männer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Ein Mann konnte sich und einen weiteren Insassen befreien.