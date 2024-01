13.01.2024 11:55 5.470 Voll besetzter Mercedes rast in Fluss: Polizei ermittelt wegen Tötungsdelikt

Tötungsdelikt im Vogtland: Am Freitagabend starb ein 36-Jähriger an schweren Verletzungen. In dem Zusammenhang wurde ein 25-jähriger Russe festgenommen.

Reichenbach - Welches schlimme Szenario ereignete sich am Freitagabend in Reichenbach (Vogtland)? Aktuell laufen noch die Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts. Der Mercedes wurde nach der Bergung sichergestellt. © NEWS5/Fricke Gegen 18.40 Uhr wurde die Polizei in den Robert-Georgi-Weg im Ortsteil Mylau gerufen, wo offenbar ein Mercedes mit Leipziger Kennzeichen in die Göltzsch gefahren ist. Vor Ort trafen die Beamten am Ufer auf einen 25-jährigen Mann, eine 22-jährige Frau sowie zwei Kleinkinder. Sie wurden zur Behandlung ihrer leichten Verletzung in Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeug wurde geborgen und anschließend sichergestellt. Unfall Rutschpartie ins Wochenende: Dutzende Glätteunfälle mit sechs Verletzten In einem nahegelegenen Sonderpostenmarkt befanden sich zudem ein schwerverletzter 36-jähriger Mann sowie ein siebenjähriger Junge. Der 36-Jährige wies mehrere frische Messerstiche auf. Er verstarb noch vor Ort. Er wurde von Bestattern zur rechtsmedizinchen Untersuchung gebracht. Der Junge wurde in einem Krankenhaus untersucht und anschließend einer Sorgeberechtigten übergeben. Nach aktuellem Kenntnisstand saßen die beiden im Vorfeld ebenfalls in dem Mercedes. Der 25-Jährige wurde bereits im Zuge der Ermittlungen der Kriminalpolizei vorläufig festgenommen. Die Haftrichtervorführung des Russen soll noch im Laufe des Sonntags stattfinden. In einem Laden nahe des Flusses wurde ein schwer verletzter Mann sowie ein siebenjähriger Junge gefunden. © NEWS5 / Fricke "Genauere Angaben zum Sachverhalt können aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht gemacht werden", heißt es abschließend von der Polizei.

