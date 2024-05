Frau brutal erschlagen? Lebensgefährte stellt sich der Polizei, doch viele Fragen sind offen

Offenbach am Main - Nach dem Fund einer weiblichen Leiche im südosthessischen Offenbach am Main steht der Lebensgefährte der Toten unter dringendem Tatverdacht - die 54-Jährige wurde offenbar mit großer Brutalität erschlagen! Doch die Ermittler stehen noch vor vielen ungelösten Fragen.

In einer Wohnung in Offenbach am Main wurde eine Frauenleiche gefunden, die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen den 52-jährigen Offenbacher werde "wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts" ermittelt, teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei am heutigen Freitag gemeinsam mit. Die Ermittler sind sich also noch im Unklaren darüber, ob sie den Fall als Totschlag oder Mord einstufen sollen.

Der Verdächtige sei bereits einer Haftrichterin beim Amtsgericht Offenbach vorgeführt worden, welche Untersuchungshaft angeordnet habe.

Der 52-Jährige sei am zurückliegenden Samstagnachmittag auf einem Polizeirevier erschienen. Gegenüber den Beamten gab der Offenbacher an, "kurz zuvor seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben", wie ein Sprecher erklärte.

Umgehend rückten Polizeikräfte aus, um die Angaben des Mannes zu überprüfen. In der Wohnung in der Kaiserstraße stießen die Einsatzkräfte auf die leblose 54-Jährige. "Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Offenbacherin feststellen", ergänzte der Sprecher.

Der 52-Jährige wurde festgenommen. Am Tatort rückten Spezialisten für die Spurensicherung an.