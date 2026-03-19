Vollsperrung! Gefahrguttransporter blockiert nach Unfall Bundesstraße

Itzehoe - Schwerer Unfall in Schleswig-Holstein ! Am Donnerstagmorgen ist ein Gefahrguttransporter auf der B77 bei Itzehoe verunfallt, der Fahrer wurde verletzt.

Ein Gefahrguttransporter ist am Donnerstagmorgen bei Itzehoe auf der B77 verunglückt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie die Polizei mitteilte, war der 68-jährige Fahrer mit dem Lastwagen gegen 8.15 Uhr am Ortsausgang von Itzehoe in Richtung Hungriger Wolf unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurz von der Fahrbahn abkam.

Der Gefahrguttransporter kippte daraufhin auf die Seite und kam auf der Fahrbahn sowie im Straßengraben zum Liegen.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten den Fahrer aus seinem Führerhaus befreien. Er wurde bei dem Unfall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Über die Schwere seiner Verletzungen konnte die Sprecherin keine Angaben machen.

Zum Glück trat bei dem mit Bitumen geladenen Lastwagen kein Gefahrgut aus. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.