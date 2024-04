Von der Fahrbahn abgekommen: Senior überschlägt sich mit Auto und stirbt!

Scheden - In der Gemeinde Schede im Landkreis Göttingen kam es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Unfall .

Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizeiinspektion Göttingen am Samstag mitteilte, war der verunglückte Senior nach ersten Ermittlungen auf der B3 in Richtung Dransfeld unterwegs, als er mit seinem Seat Ibiza in einer Kurve auf regennasser Straße von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug fuhr daraufhin einen Abhang hinab, überschlug sich auf einem angrenzenden Acker und kam auf dem Dach zum Stehen.

Für den Fahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Rentner verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.