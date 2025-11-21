Von Lkw erfasst: Rentnerin stirbt an Zebrastreifen

Bad Salzungen - In Bad Salzungen (Wartburgkreis) ist am Donnerstagnachmittag eine Rentnerin nach einem Verkehrsunfall gestorben.

Die 83-Jährige überlebte den Zusammenstoß nicht. (Symbolfoto) © 123RF/tktktk

Wie die Polizei mitteilte, wollte die 83-Jährige einen Zebrastreifen in der Bahnhofstraße überqueren.

Als sie ihr Fahrrad über die Straße schob, wurde sie den Angaben nach von einem Lkw erfasst.

Für die schwer verletzte Seniorin kam anschließend jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unglücksstelle.