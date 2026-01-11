VW prallt frontal gegen Baum: 60-jähriger Fahrer verunglückt tödlich

Sindelfingen - Tragischer Unfall südwestlich von Stuttgart: In Sindelfingen ist ein 60-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt.

Der Wagen musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. © SDMG / Dettenmeyer

Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg mitteilte, war der 60-Jährige mit seinem VW Tiguan auf der Böblinger Straße in Richtung Neckarstraße unterwegs.



Kurz vor dem Kreuzungsbereich kam das Auto am Samstag gegen 12.30 Uhr aufgrund eines medizinischen Notfalls des Fahrers nach links von der Straße auf den Gehweg ab.

Der Volkswagen touchierte die Betonmauer eines Mehrfamilienhauses, beschädigte einen Stromverteilerkasten und kollidierte im Anschluss frontal mit einem Baum.

Der Fahrer kam in ein umliegendes Krankenhaus, wo er jedoch kurz darauf verstarb. Seine 48 Jahre alte Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Böblinger Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme mithilfe der Feuerwehr teilweise gesperrt, zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.