VW rast frontal in Mercedes: Vier teils schwer Verletzte und Handy-Verdacht

Bönnigheim - Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am späten Sonntagabend im Kreis Ludwigsburg. Ein 23-jähriger Autofahrer geriet in den Gegenverkehr – die Polizei hat einen konkreten Verdacht zur Ursache.

Die betroffene Landstraße in Bönnigheim (Region Stuttgart) wurde abgesichert. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Gegen 22.35 Uhr war ein 23-jähriger VW-Fahrer auf der L1106 von Freudental kommend in Richtung Bönnigheim unterwegs, als der junge Mann die Kontrolle verlor.

Auf der Gegenspur kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes. Am Steuer saß eine ebenfalls 23 Jahre alte Frau.

Der Aufprall war so heftig, dass der VW-Lenker schwer verletzt wurde. Die Fahrerin des Mercedes sowie ihre beiden Mitfahrer im Alter von 52 und 59 Jahren kamen mit leichteren Verletzungen davon.

Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort und brachte alle vier Beteiligten in umliegende Krankenhäuser.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der auf rund 45.000 Euro geschätzt wird. Beide Unfallwagen mussten abgeschleppt werden.