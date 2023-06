Was ist da passiert? Parkhaus wird Senioren-Pärchen zum Verhängnis

Die Einfahrt in die Tiefgarage nahm für ein Rentner-Ehepaar ein übles Ende. © KeutzTVNews/Alexander Keutz

Seinen Anfang nahm das ganze Unheil am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr. Kurz zuvor hatte der Ehemann am Steuer der Mercedes B-Klasse den Versuch unternommen, in die Tiefgarage in der Darmstädter Straße in Rüsselsheim einzubiegen.

Doch schon auf der abschüssigen Einfahrt kam es zum Desaster. Aus bislang nicht gänzlich geklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, wodurch dieser mit voller Wucht gegen die Wand des Parkhauses krachte. In der Folge schleuderte das Fahrzeug gegen einen der dort befindlichen Stützpfeiler.

Letztlich verkeilte sich der Mercedes äußerst ungünstig auf dem Parkdeck. Für die alarmierten Rettungskräfte, denen sich vor Ort ein alles andere als alltägliches Bild darbot, galt jetzt schnelles Handeln. Denn durch die ungünstige Verkeilung des Autos wurden die beiden Senioren aus dem Kreis Groß-Gerau eingeklemmt und mussten aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Bei der Beifahrerin war dies nur durch Hinzunahme einer Seilwinde möglich.

Durch den Unfall wurde der Ehemann leicht verletzt, seine Gattin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und kam nach der Erstversorgung sofort in ein Krankenhaus.