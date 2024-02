Kontrolle verloren: Laster kracht durch Leitplanke und stürzt Böschung hinunter

Landkreis Limburg-Weilburg - Spektakulärer Unfall im mittelhessischen Weilmünster: Am Morgen des heutigen Montags krachte ein Lastwagen auf der L3025 durch die Leitplanke, kollidierte mit einem Baum und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Der Lastwagen war nach links von der Straße abgekommen, durchschlug die Leitplanke und blieb schließlich auf dem Dach liegen. © Polizeipräsidium Westhessen

Der 28 Jahre alte Fahrer konnte sich glücklicherweise selbst aus dem Lkw befreien. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht

Wie ein Sprecher der Polizei schilderte, war der Mann in seinem Fahrzeug in Richtung Winden unterwegs, als der Laster aus noch nicht geklärter Ursache in einer Linkskurve nach links von der Spur abkam.

Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle, fuhr über die Gegenfahrbahn und durchbrach die Leitplanke. Nachdem der Laster gegen den Baum gefahren war, rollte er die Böschung hinunter, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.