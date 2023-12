Wurde ihm das miese Wetter zum Verhängnis? Fußgänger von Auto erfasst: Tot!

Keine Rettung gab es für einen 80-Jährigen, nachdem er am Freitagmittag schwer verunfallt war. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Der tragische Vorfall ereignete sich bereits am Freitag gegen 12 Uhr auf der L340 bei Dobel. Hierbei hatte sich der Mann so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch am Abend des Unfalls im Krankenhaus verstarb.

Laut Polizeiangaben war eine 57-jährige Mercedes-Fahrerin zu diesem Zeitpunkt auf der L340 vom Dobel kommend in Richtung Bad Herrenalb unterwegs.

Auf Höhe eines dortigen Supermarktes beabsichtigten der 80-Jährige sowie eine weitere Person, die Fahrbahn zu queren.

Vermutlich der schlechten Witterung geschuldet, erkannte die Mercedes-Fahrerin die beiden Verkehrsteilnehmer auf der Fahrbahn erst mit Verzögerung. Obwohl sie noch ein Ausweichmanöver durchführte, wurde der 80-Jährige mit dem Außenspiegel ihres Fahrzeugs gestreift und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.