Zeugen gesucht! Auto touchiert Fahrradfahrerin (71) und macht sich danach aus dem Staub

Grimma - Am Mittwoch, dem 19. Juni, stieß eine 71-jährige Radfahrerin in Grimma beim Abbiegen mit einem Auto zusammen und verletzte sich schwer. Von dem Fahrer fehlt seither jede Spur.

Die Fahrradfahrerin (71) verletzte sich schwer. Der Autofahrer fuhr, ohne nach ihr zu sehen, davon. (Symbolbild)

Eine Woche ist es schon her, dass die 71-Jährige mit dem Unbekannten kollidierte, und noch immer fehlt von dem Verantwortlichen jede Spur.

Aus diesem Grund sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Die 71-Jährige wollte mit ihrem E-Bike auf der August-Bebel-Straße in Grimma nach links in die Kleiststraße abbiegen, was sie vorher mit dem Arm anzeigte.

Im selben Moment raste ihr ein bisher unbekannter Autofahrer aus der Kleiststraße entgegen und bog ebenfalls nach links in die August-Bebel-Straße ein.

Dabei kam es zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich schwer verletzte.

"Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern", so Polizeisprecher Franz Anton. "Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr."