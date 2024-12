04.12.2024 09:44 Zu dicht aufgefahren: Auto kracht in Heck von Fahrschulwagen

Unfall mit zwei Verletzten am Dienstagabend in Bingen: Ein Auto war in das Heck eines von einer Fahrschülerin gesteuerten Wagens gekracht.

Von Marc Thomé

Bingen - In Bingen (Rheinland-Pfalz) erlitten am späten Abend des gestrigen Dienstags zwei Personen bei einem Unfall Verletzungen: Ein Auto war in einen Fahrschulwagen gekracht. Der Wagen des 23-Jährigen musste abgeschleppt werden. © Keutz TV-News/Mainzer Einsatzfahrzeuge Ein Sprecher der Polizei schilderte den Crash, der sich im Binger Stadtteil Gaulsheim gegen 21.30 Uhr ereignet hatte. Hier war eine 32 Jahre alte Frau in ihrem Auto auf der Globusallee unterwegs. Als sie in die L419 abbiegen wollte, hielt sie am Schild "Vorfahrt gewähren". Dabei überfuhr sie allerdings leicht die Haltelinie. In diesem Moment näherte sich eine 18-jährige Fahrschülerin auf der L419 aus Richtung Ingelheim der Einmündung und verlangsamte aus Vorsicht die Fahrt. Unfall Tödlicher E-Scooter-Unfall in Kassel: Polizei sucht Zeugen Dadurch konnte der in seinem Wagen zu dicht hinter dem Fahrschulauto fahrende 23 Jahre alte Mann laut dem Polizeisprecher nicht mehr rechtzeitig abbremsen und raste in dieses hinein. Sowohl der 23-Jährige als auch die Fahrschülerin wurden durch den Unfall leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Anschließend wurde der Mann vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.

Titelfoto: Keutz TV-News/Mainzer Einsatzfahrzeuge