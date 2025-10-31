Ideale von "Ben & Jerry's" verraten: Verliert der Magnum-Macher jetzt sein Hippie-Aushängeschild?

München - Nach Kult-Eis-Gründer Jerry Greenfield (74) könnte nun auch Ben Cohen (74) aus dem Unternehmen aussteigen. Grund dafür sind Auseinandersetzungen mit dem Lebensmittelmulti "Unilever", der seit 2000 Besitzer der Marke ist.

Die Marke "Ben & Jerry's" gehört seit 2000 dem Lebensmittelmulti "Unilever". Das soll sich nach Willen der Kult-Eis-Gründer und Namensgeber wieder ändern. © Schimpfhauser/TAG24

Greenfield und Cohen hatten sich bei dem Verkauf an den Lebensmittelriesen das Recht festschreiben lassen, für ihre Werte weiterhin offiziell einstehen zu können.

Beide blieben jedoch im Unternehmen – wenn auch ohne Berechtigung, das Geschäft zu steuern.

Eine sehr einzigartige und unabhängige Ben-&-Jerry's-Boardstruktur für Werte & Social-Mission. Im September 2025 gab Jerry Greenfield seinen Rückzug bekannt.

Er warf Unilever vor, dass diese politische Aktivitäten unterbunden hätten. "Jerry hat ein großes Herz und eine niedrige Toleranz für Konflikte. Er konnte diese ganze Situation nur schwer ertragen", wird Cohen in der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) zitiert.

Die beiden einstigen Schulfreunde, die 1978 ihr Unternehmen gründeten, nachdem sie an der Penn State für fünf Dollar einen Eismach-Fernkurs belegt hatten, hatten sich nach Greenfields Angaben stets "für Frieden, Gerechtigkeit und Menschenrechte" eingesetzt.