Diesen Döner zum Aufbacken gibt es bald im Supermarkt

Deutschland - Döner gehört zu den beliebtesten Fast-Food-Gerichten in Deutschland. Er ist frisch, vielfältig und wird direkt vor dem Kunden zubereitet. Doch nun soll er bald auch in den Regalen einiger Supermärkte landen.

Ab März kann der Fertig-Döner zum Aufbacken käuflich erworben werden. © Alzarro Dönerworld

Mit der Marke "Dönerback" soll es künftig Döner zum Aufbacken geben. Die Idee eines "rund um die Uhr verfügbaren Döner Kebab" hatte Mustafa Demirkürek bereits im Jahr 2008.

Nun hat der Erfinder seine Idee in die Tat umgesetzt. Die gefüllte Teigtasche, die man ganz einfach aufbacken kann, soll zu einem Kostenpunkt von 6,99 Euro erhältlich sein.

Ab Anfang März könnt Ihr "Dönerback" in den Filialen von Rewe und Edeka in Berlin, Ostdeutschland und Bayern erwerben. Ob es der Supermarkt-Döner auch in andere Bundesländer schaffen wird, ist noch offen.

Da Demirkürek glaubt, das perfekte Rezept gefunden zu haben, ließ er sich dieses sogleich patentieren.

Die verpackte Halbkugel enthält alle Döner-typischen Zutaten - auch Salat. Auf Konservierungsstoffe hat der Erfinder bewusst verzichtet.