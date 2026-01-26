Drohen Streiks? Nullrunden-Klartext von IG Metall vor den Tarifverhandlungen

Frankfurt am Main - Drohen Streiks? Trotz eines erneuten Rückgangs ihrer Mitgliederzahl gibt sich die IG Metall für die anstehenden Tarifverhandlungen kampfbereit.

Die IG Metall gibt sich kämpferisch. © Thomas Banneyer/dpa

Eine Nullrunde oder pauschale Eingriffe in die Entgelte lehnt Tarifvorständin Nadine Boguslawski für die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie im Herbst mit rund 3,8 Millionen Beschäftigten ab.

Die entsprechenden Unternehmen müssten sich mit dem Tarifvertrag zu Innovationen, Investitionen und Qualifizierung bekennen, sagt Boguslawski.

Man sei konfliktbereit bei Unternehmensstrategien, "die erst Gewinne machen und dann auf Tarifflucht und Verlagerungen ins Ausland setzen", erklärt sie.

Die Beschäftigten seien frustriert, wenn ihnen in der politischen Debatte vorgeworfen werde, sie seien zu faul und zu krank, ergänzt Christiane Benner, Gewerkschaftsvorsitzende, mit Blick auf Diskussionen um Teilzeit oder Krankenstand.

In den Betrieben herrsche eine "echt schwierige Stimmung" und eine hohe Konfliktbereitschaft.

Die IG-Metall-Chefin fordert die Arbeitgeber auf, gemeinsam mit den Beschäftigten die De-Industrialisierung des Landes zu stoppen. Dazu stellte sie eine Initiative mit dem Titel "Arbeit und Aufschwung" vor. Es brauche demnach unbedingt ein klares Bekenntnis gegen Verlagerungen, Standortschließungen und Kündigungen in Deutschland.