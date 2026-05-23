Existenzgefahr für Entsorger? Alte Batterien setzen immer wieder Müllautos in Brand

Dresden - Und plötzlich steht der Müll in Flammen: Falsch entsorgte Lithiumbatterien führen bei Sachsens Entsorgern immer häufiger zu Bränden . Die Branche spricht inzwischen von einem existenzgefährdenden Risiko - und fordert Hilfen und Verbote.

Anfang Mai brannte es bei der Landkreisentsorgung in Schwarzenberg (Erzgebirge). Mittlerweile sei praktisch jedes Unternehmen betroffen gewesen, erklärte der Landesverband der Entsorgungswirtschaft. © Niko Mutschmann

Müllautos, deren Fracht zu brennen beginnt, Sortier- und Recyclinganlagen, die plötzlich in Flammen stehen - immer häufiger haben Abfallentsorger mit solchen Ereignissen zu kämpfen.

Die Chefin des Landesverbands der Entsorgungswirtschaft (LVR) in Sachsen, Freya Sternkopf, spricht von einer "sehr bedrohlichen" Situation für die Unternehmen. "Wenn Anlagen abbrennen und wir zum Teil keinen Versicherungsschutz mehr bekommen, ist das existenzgefährdend für die Betriebe."

Mittlerweile sei praktisch jedes der knapp 100 Mitgliedsunternehmen des Landesverbands betroffen gewesen.

Die Batterien geraten vor allem dann in Brand, wenn sie in Müllautos oder Müllpressen mechanisch verformt werden.

Das Problem sei "flächendeckend", berichtet Sachsens Landesfeuerwehrchef Gunnar Ullmann. "Wir haben Brände in Müllfahrzeugen, in Zwischenlagern und auf Deponien." Ullmann sieht die Hauptursache weniger im Verhalten der Bürger als in unzureichenden gesetzlichen Vorgaben für Hersteller.