Über 400 Tanken verstoßen gegen neue 12-Uhr-Regel

Düsseldorf - Hunderte Tankstellen in Nordrhein-Westfalen haben nach Darstellung eines Verbraucherdienstes gegen die im April eingeführte 12-Uhr-Regel verstoßen.

Im Schnitt hält sich jede siebte Tankstelle in NRW nicht an die 12-Uhr-Regel. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Demnach erhöhten 447 von 3073 Tankstellen bis zum Stichtag 11. Mai die Preise insgesamt 2634 Mal zu unerlaubten Zeiten, wie aus einer Auswertung des Verbraucherdienstes "Mehr-Tanken" auf Basis von Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe hervorgeht.

Die Quote betrug also etwa 14,5 Prozent - das ist fast jede siebte Tankstelle. Der Zeitraum von 11.30 bis 12.30 Uhr wurde den Angaben nach bewusst ausgeklammert, um mögliche Verzerrungen durch vorzeitige oder verzögerte Preismeldungen auszuschließen.

Am höchsten war die Quote laut Auswertung in Bayern mit 25,6 Prozent, am niedrigsten in Berlin mit 8,2 Prozent. Bundesweit lag sie bei 19,7 Prozent.

Laut Auswertung erhöhten 2995 von 15.240 Tankstellen in Deutschland bis zum Stichtag 11. Mai die Preise insgesamt rund 17.000 Mal zu unerlaubten Zeiten.

Die 12-Uhr-Regel gilt seit 1. April und schreibt vor, dass Tankstellen nur einmal am Tag - um 12 Uhr mittags - die Preise anheben dürfen. Senkungen sind dagegen immer möglich.