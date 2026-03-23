Deutscher Discounter wagt Experiment: SB-Kassen in Test-Filialen nur noch für Stammkunden zugänglich

Maxhütte-Haidhof/Berlin - Es ist ein gewagtes Experiment: Die deutsche Kette "Netto Marken-Discount" beschränkt stellenweise die Nutzung der Selbstbedienungs-Terminals.

Wer diese SB-Kasse benutzen will, ist auf die Netto-App oder Payback angewiesen. © privat

Ein Kunde in Berlin-Mitte hat die überraschende Neuerung bildlich festgehalten. "Exklusiv für unsere Stammkunden", heißt es auf einem fotografierten Sperrbildschirm.

Ergänzend dazu macht eine knallrote Zeile darauf aufmerksam, dass zum Start des Kassiervorgangs zwingend die Netto- beziehungsweise Payback-App oder die Payback-Karte gescannt werden muss. "Solltest du nicht bei Netto plus oder Payback registriert sein, nutze eine der Kassen mit einem Filialmitarbeiter", lautet der Hinweis.

Auf TAG24-Anfrage bestätigt das Unternehmen eine solche Einschränkung: "Wir testen derzeit in wenigen regional ausgewählten Filialen eine angepasste Nutzung der Self‑Checkout‑Kassen." Weitere Details könne man "aus wettbewerbsrelevanten Gründen" nicht nennen.

Für Kunden bedeutet die Änderung: Nur, wer Daten preisgibt, kann den Service für verkürzte Wartezeiten in Anspruch nehmen. "Wir werden uns das Thema anschauen", schreibt die Verbraucherzentrale Bundesverband auf die Frage nach der rechtlichen Zulässigkeit. "Eine kurzfristige Einschätzung ist uns nicht möglich."