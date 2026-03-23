TÜV Süd will wachsen: 2000 neue Mitarbeiter in Deutschland eingeplant

München - Der TÜV Süd will bei Mitarbeitern und Umsatz wachsen. Bis 2030 sollen weltweit rund 5000 zusätzliche Jobs beim Prüfkonzern entstehen, wie das Unternehmen mitteilt.

Rund 5000 zusätzliche Jobs möchte der TÜV Süd bis Ende dieser Dekade schaffen, den Großteil davon im Ausland. © Peter Kneffel/dpa

Etwa 40 Prozent - also um die 2000 Jobs - sollen in Deutschland hinzukommen, der Rest im Ausland.

Aktuell hat der TÜV Süd um die 30.000 Mitarbeiter weltweit. Das Unternehmen ist seit Jahren auf Wachstumskurs.

Erst 2022 hatte es die Umsatzgrenze von 3 Milliarden Euro durchbrochen.

Zuletzt waren es rund 3,7 Milliarden, im laufenden oder nächsten Jahr könnten es mehr als 4 Milliarden werden.