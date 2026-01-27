Flamme "erloschen": Traditions-Möbelhaus schließt alle Filialen

"Flamme Küchen + Möbel" schließt laut Medienberichten alle seine sechs Filialen in Deutschland. Was aus 300 Mitarbeitern wird, ist ungewiss.

Von Chris Pechmann

Bremen - Eine knapp 100 Jahre alte Unternehmensgeschichte geht zu Ende: "Flamme Küchen + Möbel" schließt bundesweit alle sechs Filialen!

Aus und vorbei: Das Möbelhaus Flamme macht dicht. (Archivfoto)
Das hat die Geschäftsführung laut übereinstimmenden Medienberichten bekannt gegeben. Betroffen sind neben dem Standort in Bremen die Niederlassungen in Fürth, München, Frankfurt, Hannover und Berlin.

Nach eigenen Angaben beschäftigt das Möbelhaus knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Unter anderem verhinderten "gesamtwirtschaftliche, behördliche, politische und persönliche Faktoren" die Weiterführung der Geschäfte, teilte Chefin Tina Flamme dem NDR mit.

Wann die Filialen endgültig geschlossen werden, ist noch unklar. In Fürth läuft derzeit bereits ein Räumungsverkauf.

Von der Schließung sind alle Filialen betroffen. (Archivfoto)
Möbelhaus Flamme wurde im Jahr 1929 vom Unternehmer-Paar Friedrich A. und Sonny Flamme gegründet und wuchs zu einem mittelständischen Unternehmen heran.

Titelfoto: Imago / Schöning

