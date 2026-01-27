Flamme "erloschen": Traditions-Möbelhaus schließt alle Filialen

Bremen - Eine knapp 100 Jahre alte Unternehmensgeschichte geht zu Ende: "Flamme Küchen + Möbel" schließt bundesweit alle sechs Filialen!

Aus und vorbei: Das Möbelhaus Flamme macht dicht. (Archivfoto) © Imago / Schöning

Das hat die Geschäftsführung laut übereinstimmenden Medienberichten bekannt gegeben. Betroffen sind neben dem Standort in Bremen die Niederlassungen in Fürth, München, Frankfurt, Hannover und Berlin.

Nach eigenen Angaben beschäftigt das Möbelhaus knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Unter anderem verhinderten "gesamtwirtschaftliche, behördliche, politische und persönliche Faktoren" die Weiterführung der Geschäfte, teilte Chefin Tina Flamme dem NDR mit.

Wann die Filialen endgültig geschlossen werden, ist noch unklar. In Fürth läuft derzeit bereits ein Räumungsverkauf.