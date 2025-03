Gästezahl seit Corona rückläufig: Restaurantkette Sausalitos stellt Insolvenzantrag

München - Viele Unternehmen und vor allem Restaurants haben nach all der Zeit immer noch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. So auch die Restaurant-Kette Sausalitos, die jetzt einen ungewollten Schritt gehen muss.

Insgesamt betrifft die Insolvenz deutschlandweit 40 Standorte in den verschiedensten Städten. © Peter Kneffel/dpa

Die Restaurantkette Sausalitos ist unter anderem coronabedingt in finanziellen Schwierigkeiten.

Wie aus einem Beschluss des Amtsgerichts München hervorgeht, hat Sausalitos für die Gesellschaften Sausalitos Holding GmbH, Sausalitos Heumarkt 67 GmbH, Sausalitos Aachen GmbH sowie Sausalitos Norddeutschland GmbH sowie weitere Gesellschaften Insolvenzanträge gestellt.

Als Grund für die Probleme nennt Sausalitos unter anderem die Auswirkungen der Corona-Pandemie. So habe sich das Kundenverhalten seither geändert, die Gästezahlen seien zurückgegangen. Einnahmen und die Rentabilität der Gruppe seien zurückgegangen, so Sausalitos, auch bedingt durch die angespannte wirtschaftliche Lage in Deutschland.

Nach Unternehmensangaben wurde Rechtsanwalt Michael Schuster von der Kanzlei Jaffé zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

"Unser Ziel ist es, den Betrieb zunächst fortzuführen und zeitnah einen Investor für Sausalitos als Systemgastronomie-Konzept zu finden", sagte Schuster.