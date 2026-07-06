06.07.2026 22:43 U-Boot-Deal mit Kanada steht! Deutsche Werft erhält Auftrag für rund 62 Milliarden Euro

Beim Nato-Gipfel geht es um Verteidigungsausgaben und die Unterstützung der Ukraine. Für Deutschland geht es auch um ein ganz besonderes Kooperationsprojekt.

Von Carsten Hoffmann Halifax (Kanada) - Milliardenauftrag aus Kanada vor dem Nato-Gipfel: Der Kieler Marineschiffbauer TKMS soll bis zu zwölf U-Boote nach Nordamerika liefern. Wie Premierminister Mark Carney (61) in Halifax mitteilte, setzt Kanada auf eine Zusammenarbeit mit Deutschland.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (66, SPD) und Kanadas Premierminister Mark Carney (61, l.) dürfte der Deal freuen. Beide hatten schon bei einem Treffen im Mai Grund zum Lachen. © Kay Nietfeld/dpa Der deutsche Hersteller stach bei dem Geschäft, das Arbeitsplätze an der Ostseeküste sichert, einen südkoreanischen Konkurrenten aus. Die Bundesregierung hatte sich mit Blick auf die gemeinsame Abschreckung Russlands sowie die Sicherheitslage im Atlantik und der Arktis wiederholt für das Geschäft starkgemacht. Allein Verteidigungsminister Boris Pistorius (66, SPD) reiste mehrfach zu Gesprächen nach Kanada, zuletzt im Mai. Für TKMS ist es der größte U-Boot-Auftrag in der Unternehmensgeschichte. Kanada erhält von der Werft U-Boote des Typs 212CD. Dieses Modell haben Deutschland und Norwegen für die gemeinsame Nutzung entwickelt. Wirtschaft Kippen für 20 Euro: Kassenärzte-Chef will höhere Preise für Tabak und Alkohol "Wir wollen Seite an Seite für Sicherheit sorgen im Nordatlantik, dem hohen Norden und ja auch der Arktis", hatte Pistorius beim Besuch einer kanadischen Rüstungs- und Sicherheitskonferenz erklärt. Dabei geht es um den Schutz von Kommunikations- und Handelswegen über den Atlantik sowie möglichen Nachschubrouten des Bündnisses.

Auftragsvolumen soll sich auf rund 62 Milliarden Euro belaufen

Kanada bestellte U-Boote des Typs 212CD. © Christian Charisius/dpa Der SPD-Politiker sagte aber auch: "Es geht um eine strategische Partnerschaft mit Kanada." Im Hintergrund laufen Gespräche über umfangreiche Gegengeschäfte als Teil eines Gesamtpakets, das die deutsch-kanadischen Wirtschaftsbeziehungen stärken soll. Kanada bezieht bisher rund 80 Prozent seiner Militärgüter aus den USA. Das Verhältnis ist aber seit dem neuerlichen Amtsantritt von US-Präsident Donald Trumps schwer belastet. Zum Auftragsvolumen machten weder Kanada noch TKMS Angaben. Dies dürfte sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aber allein für die U-Boote inklusive Service auf rund 20 Milliarden Euro belaufen. Wartung und Betrieb eingerechnet gehe es für die nächsten Jahrzehnte um ein Finanzvolumen von 100 Milliarden kanadischen Dollar (rund 62 Mrd. Euro), berichteten kanadische Medien. Wirtschaft Aus für Playmobil-Produktion in Deutschland TKMS zählt zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bau nicht nuklear betriebener U-Boote. Nach früheren Angaben von TKMS will Kanada die ersten neuen Boote spätestens 2035 in Betrieb nehmen. Zuletzt hatte sich aber angedeutet, dass eine erste Auslieferung früher erfolgen könnte.

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