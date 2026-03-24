Großer Kahlschlag bei Kik: Geschäftsführer gesteht Fehler

Der Textil- und Haushaltswaren-Discounter Kik schließt in diesem Jahr Hunderte Filialen. Dies hängt mit auch einem Strategie-Fehler zusammen.

Bönen - Kahlschlag bei Kik: Der Textil- und Haushaltswaren-Discounter schließt in diesem Jahr Hunderte Filialen.

Kik-Chef Christian Kümmel gibt sich selbstkritisch. © Henning Kaiser/dpa Einen entsprechenden Schritt bestätigte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahl der Geschäfte sinkt demnach bis Ende 2026 in Europa um etwa 225 auf gut 4000, davon in Deutschland um 135 auf rund 2200. Europaweit sind 300 Schließungen vorgesehen und 75 Neueröffnungen. Einige Standorte wurden bereits geschlossen, andere folgen in den kommenden Monaten. "Wir trimmen unser Portfolio auf Profitabilität", sagte Geschäftsführer und Finanzvorstand Christian Kümmel. "Die Formel 'Wir machen fünf neue Filialen auf und haben fünfmal so viele Kunden' ist nicht 100-prozentig aufgegangen." Wirtschaft Aktien-Sturz trifft Bonus: SAP-Chef verdient 16,2 Millionen Euro In einigen Fällen lägen Filialen weniger als einen Kilometer auseinander. "Wir haben zu dicht expandiert", gesteht Kümmel. "Das bauen wir zurück." Alle verbleibenden Standorte seien profitabel.

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