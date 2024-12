Hype geht weiter: Dubai-Schokolade bald bei diesem Discounter!

Diese Dubai-Schokolade gibt es ab Mitte Dezember bei ALDI Süd zu kaufen. © Screenshot/Instagram/@aldisuedde

Die Einzelhandelskette "ALDI Süd" hat angekündigt, die sehr gefragte Süßigkeit ab dem 16. Dezember für 4,29 Euro anzubieten.

Dabei handelt es sich um eine Tafel des Herstellers "Alyan".

"Sie ist endlich da! Die heiß geliebte und wohl viralste Schokolade ever", schreibt der Discounter in einem Beitrag auf Instagram, in dem zwei Influencer gleich auch einen Geschmackstest vornehmen.

Ende November hatte bereits Konkurrent "LIDL" angekündigt, etwa zum selben Zeitpunkt eine hauseigene Dubai-Schokolade in die Regale stellen zu wollen, wenn auch vorerst limitiert.

"LIDL" wirbt dabei mit einem Preis von 14,99 Euro.