14.05.2026 16:11 "Kein Papier mehr": Macht dieser deutsche Discounter auch Schluss mit gedruckten Werbeprospekten?

Im Bezirk Niederbayern macht die deutsche Kette "Netto Marken-Discount" auf ein Ende der gedruckten Prospekte aufmerksam. Doch was steckt wirklich dahinter?

Von Maximilian Schiffhorst

Maxhütte-Haidhof/Deggendorf - Diese Ankündigung lässt hellhörig werden: Im Bezirk Niederbayern macht die deutsche Kette "Netto Marken-Discount" direkt auf dem Titelblatt des Werbeprospekts der kommenden Woche auf ein Ende der gedruckten Version aufmerksam. Mit diesem Schritt würde das Unternehmen etwa dem Lebensmittel-Einzelhändler "Rewe" folgen, der schon seit Juli 2023 auf das Print-Produkt verzichtet. Doch was steckt wirklich dahinter? TAG24 hat nachgehakt!

Im Netto-Prospekt der Kalender-Woche 21 für Niederbayern wird ein Aus der Briefkasten-Werbung verkündet. © Marcus Brandt/dpa, Screenshot/netto-online.de Es ist direkt die erste Seite, die so manchen Netto-Kunden in der Region von Landshut bis nach Deggendorf und Passau am Wochenende überraschen dürfte: "Demnächst kein Papier mehr", steht auf einer knallroten Fläche geschrieben. Darunter der Hinweis: "Prospekt in der App jederzeit abrufbar". Dort könnten auch jede Woche exklusive Coupons verwendet und Payback-Punkte gesammelt oder eingelöst werden, so das Versprechen. Für Käufer, die sich über Netto-Angebote informieren wollen, bedeutet das: Ohne digitales Endgerät geht gar nichts mehr! Auf Anfrage teilt der Discounter zur Neuerung mit: "Es handelt sich um einen Test in ausgewählten Filialen. Dieser Test ist aktuell nicht mit einer grundsätzlichen Einstellung des wöchentlichen Handzettels verbunden", sagt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation. Wirtschaft Labor eigenständig arbeiten lassen: SAP steckt eine Milliarde Euro in KI-Firma Sie betont, dass auch die Bedürfnisse von Kunden berücksichtigt würden, die digitale Kanäle nicht oder nur eingeschränkt nutzen. "Der Handzettel bleibt weiterhin ein zentrales Informationsmedium bei Netto Marken‑Discount", so Stylianou. Dazu würden auch Preisvorteile und Aktionen in gedruckten Medien gehören.

Umfrage: Mehrheit gegen Abschaffung von Briefkasten-Werbung