Konjunktur zu schwach: Arbeitgeber-Präsident Dulger fordert Verzicht auf Mütterrente

Augsburg/Berlin - Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger (61) fordert angesichts der Konjunkturschwäche von CSU-Chef Markus Söder (58) und der schwarz-roten Koalition im Bund einen Verzicht auf die Ausweitung der Mütterrente.

Sind sich bei der Mütterrente nicht einig: Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger (61, l.) und CSU-Chef Markus Söder (58). © Michael Kappeler/dpa

"Die Mütterrente darf nicht weiter erhöht werden", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". "Der Staat muss die Mütterrente mit Steuergeld bezahlen – und dieses Geld fehlt dann für Investitionen."

Er appelliere an die Bundesregierung, bei der Rente an die Jüngeren und nicht ausschließlich an die Älteren zu denken.

Die Mütterrente sei nicht treffsicher, die tatsächlichen Probleme des Rentensystems lägen woanders, sagte Dulger. Eine Anhebung wäre zudem ein falsches Signal an die junge Generation.

Er hoffe, dass Bayerns Ministerpräsident als CSU-Parteichef das Projekt noch aussetze: "Ich kenne Markus Söder als einen realistischen Politiker, der schnell und flexibel auf aktuelle politische Probleme reagiert."

Vor Dulger hatte auch Ifo-Chef Clemens Fuest (57) gefordert, unter anderem die Mütterrente wegen der schlechten Wirtschaftsdaten in Deutschland zu stoppen.