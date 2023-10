Lidl senkt Preise für vegane Produkte: Beliebte Supermarkt-Kette zieht nach!

Deutschland - Lidl hat bereits in der vergangenen Woche mit Schlagzeilen für seine geänderte Preis-Politik gesorgt. Der Discounter hat die Preise für vegane Produkte gesenkt und an ihre tierischen Gegenstücke angeglichen. Die erste deutsche Supermarkt-Kette zieht nun nach!

Neben Lidl hat es nun auch Kaufland getan und die Preise der veganen und vegetarischen Eigenmarke gesenkt. © PR/Kaufland

Die Rede ist von Kaufland! Die Supermarkt-Kette gehört wie Lidl zur Lebensmittel-Einzelhändler-Gruppe Schwarz.

Wie auch schon bei Vorreiter Lidl beschränkt sich der vegane Preissturz auf die Eigenmarken Kauflands. Die mehr als 90 "K - take it veggie"-Produkte werden preislich an die tierischen Vergleichsprodukte angepasst.

Damit komme laut der Supermarkt-Kette der Soja-Jogurt 500 Gramm auf 85 Cent statt 1,39 Euro. Veganes Hack (250 Gramm) soll künftig keine 2,99 Euro, sondern nur noch 1,89 Euro kosten. 150 Gramm veganen Käse der Kaufland-Eigenmarke soll es für 1,39 Euro anstelle von 1,99 Euro geben und auch die veganen Schnitzel (200 Gramm) kosten anstatt 2,19 Euro nur noch 1,56 Euro.

Ebenso wie Discounter Lidl will Kaufland seinen Kunden den Zugang zu pflanzlichen Alternativen ermöglichen sowie vereinfachen und nennt den Preissturz der veganen Produkte einen "wichtigen Teil der Nachhaltigkeitsstrategie" des Unternehmens.