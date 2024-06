Burger King macht Filialen in Bayern sofort dicht: Das ist der Grund

Bayern - Bigger. Better. Bitte nicht! So könnte man sich die Reaktion der Kunden diverser Burger-King-Läden vorstellen. Nun hat der Fast-Food-Gigant reagiert und bei sechs seiner Burger-Buden in Bayern die Reißleine gezogen.

Betroffene Mitarbeiter der Filialen sollen die Möglichkeit bekommen, bei anderen Franchisenehmern in der Region zu arbeiten. Was aus den leeren Geschäftsräumen nach den Kündigungen werden soll, ist noch nicht bekannt.

Was genau in den betroffenen Filialen passiert ist, wollte Burger King nicht bekannt geben. (Symbolbild) © Carsten Hoefer/dpa

RTL-Recherchen in den Jahren 2022 und 2023 für das Format "Team Wallraff" hatten sich bereits in der Vergangenheit mit den Filialen beschäftigt. Einen Zusammenhang der Schließungen mit der Berichterstattung bestätigte das Unternehmen gegenüber TAG24 allerdings nicht.

In der damaligen RTL-Reportage war von miserable Arbeitsbedingungen für die Angestellten, abgelaufenen Lebensmitteln und Fleisch-Pattys, die als vegan gekennzeichnet wurden, die Rede.

Überraschend scheint die Schließung in den betroffenen Gegenden für die Bevölkerung nicht zu kommen. In einer lokalen Facebook-Gruppe für das Gebiet in Straubing beispielsweise schimpften viele über den Ableger in der Gäubodenstadt – feiern regelrecht die Schließung.



Bundesweit gibt es knapp 750 Burger-King-Geschäfte. Die Konkurrenz mit dem goldenen "M" hat knapp doppelt so viele Restaurants in Deutschland.