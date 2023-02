RBB in finanzieller Schieflage: Diesen Sendungen droht die Streichung

Konkret will die Rundfunkanstalt das Augenmerk im Sendebetrieb zukünftig auf die zuschauerstarke Zeit von 18 bis 22 Uhr legen. Das bedeutet im Umkehrschluss: "In den zuschauerschwächeren Zeiten nach 22 Uhr wird der Programmaufwand minimiert", wie es in der Pressemeldung weiter heißt.

"Ohne unser entschiedenes Handeln noch in der laufenden Beitragsperiode würden wir spätestens Ende 2024 in einen finanziellen Abgrund blicken. Die Zahlungsfähigkeit wäre nicht mehr ohne Weiteres sichergestellt", sagte Interims-Intendantin Katrin Vernau (49) laut Pressemitteilung.

Aufgrund der "Misswirtschaft der vergangenen Jahre" muss die ARD-Tochter bis Ende 2024 rund 41 Millionen Euro wieder aus der Planung herausnehmen. Dabei handelt es sich um Mehrerträge aus dem Rundfunkbeitrag, die nicht zurückgelegt wurden, wie der Sender am Mittwoch in Berlin mitteilte.

Katrin Vernau (49) hat am Mittwoch die RBB-Belegschaft über den bevorstehenden Sparkurs informiert. © Christophe Gateau/dpa

Obendrein zieht sich der RBB aus der Finanzierung des ARD-Mittagsmagazins zurück und will "erhebliche Einsparungen [...] bei fiktionalen Produktionen" vornehmen.

Durch den Verkauf zweier Immobilien und zweier Grundstücke in Berlin und Potsdam sollen ebenfalls kurzfristig finanzielle Mittel generiert werden.

Und natürlich wirken sich die Sparmaßnahmen auch auf personeller Ebene aus. So kündigte Vernau bei einer Belegschaftsversammlung am Mittwoch an, dass die Geschäftsleitung von vier auf zwei Direktoren verkleinert werde.

Bei der Belegschaft selbst sollen bis Ende 2024 insgesamt 100 Stellen gestrichen werden. Nach Angaben der "Bild" soll es jedoch keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Laut Pressemitteilung bleibe es jedoch beim "bereits verhängten Stopp zur Nachbesetzung von Stellen".

Damit sind beispielsweise auslaufende Zeitverträge oder altersbedingtes Ausscheiden aus dem Betrieb gemeint. Inwieweit freie Mitarbeiter von dem Sparkurs betroffen sein werden, blieb zunächst unklar.

Last, but not least wird die Versorgung der Mitarbeiter von den Einsparungen betroffen sein. So will der RBB die Öffnungszeiten in den Kantinen verkürzen und das Personal muss sich wohl oder übel auch auf höhere Preise für die Verköstigung einstellen.

