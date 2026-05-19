Tausende Tankstellen verstoßen gegen Spritpreisregel: Wo am meisten geschummelt wird

Berlin - Tausende Tankstellen haben nach Darstellung eines Verbraucherdienstes gegen die im April eingeführte 12-Uhr-Regel verstoßen.

Laut der Studie verstoßen bayerische Tankstellen, wie hier in Nürnberg, am häufigsten gegen die geltende Spritpreisregel. (Archivfoto) © Pia Bayer/dpa

Demnach erhöhten 2995 von 15.240 Tankstellen bis zum Stichtag 11. Mai die Preise insgesamt rund 17.000 Mal zu unerlaubten Zeiten, wie aus einer Auswertung des Verbraucherdienstes "Mehr-Tanken" auf Basis von Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe hervorgeht. Die Quote betrug also etwa 19,7 Prozent - fast jede fünfte Tankstelle.

Der Zeitraum von 11.30 bis 12.30 Uhr wurde den Angaben nach bewusst ausgeklammert, um mögliche Verzerrungen durch vorzeitige oder verzögerte Preismeldungen auszuschließen. "Mehr Tanken" gehört zum Medienhaus "Motor Presse Stuttgart".

Am höchsten war die Quote laut Auswertung in Bayern mit 25,6 Prozent, am niedrigsten in Berlin mit 8,2 Prozent.

Seit 1. April gilt die 12-Uhr-Regel und schreibt vor, dass Tankstellen nur einmal am Tag - um 12 Uhr mittags - die Preise anheben dürfen. Senkungen sind dagegen immer möglich.