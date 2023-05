Strombasierte Kraftstoffe: Forschungsanlage zu E-Fuels soll in Mitteldeutschland gebaut werden

Leuna - Im Chemiepark Leuna im Saalekreis soll in Zukunft zu strombasierten Kraftstoffen geforscht werden.

Eine Forschungsanlage zu E-Fuels soll in Leuna gebaut werden. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Nach einer umfangreichen Analyse habe das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) den Park als Standort für den Bau einer Forschungsanlage ausgewählt, um zeitnah strombasierte Kraftstoffe in industriellem Maßstab herstellen zu können, teilte das DLR am Donnerstag in Köln mit.

Mit Unternehmen und weiteren Forschungseinrichtungen sollen zukünftig notwendigen großtechnischen Technologien und Verfahren entwickelt und getestet werden.



Der Bau für die Forschungsanlage soll den Angaben zufolge im Januar 2024 beginnen.

"Strombasierte Kraftstoffe sind – neben alternativen Antrieben und weiteren Verbesserungen bei Effizienz und Nutzung – eine wichtige Säule für eine klima- und umweltverträglichen Mobilität, insbesondere für den Flug- und Schiffsverkehr", sagte die DLR-Vorsitzende Anke Kaysser-Pyzalla (56).

Das Forschungszentrum, das seinen Hauptsitz in Köln hat, werde seine Pläne nun konkretisieren.