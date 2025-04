Trumps Zollkrieg sorgt weltweit für Wirtschaftssorgen! Dax wieder auf heftiger Talfahrt

Washington/Frankfurt - Die Eskalation des amerikanisch-chinesischen Handelskriegs hat den Dax am Mittwoch wieder erheblich unter Druck gesetzt. Auch der Zollkonflikt zwischen den USA und der EU könnte sich zuspitzen.

Der Dax befindet sich auf einer Talfahrt. (Symbolfoto) © dpa | Arne Dedert

In den ersten Handelsminuten büßte der deutsche Leitindex 2,51 Prozent auf 19.770,60 Punkte ein. Damit knüpfte er nach den gestrigen Gewinnen an seine vorangegangene Talfahrt an.

Die von US-Präsident Donald Trump (78) angekündigten länderspezifischen Sonderzölle sind indes in Kraft. Seit Mitternacht amerikanischer Zeit gelten für zahlreiche Länder deutlich höhere Abgaben, darunter die Länder der Europäischen Union.

Betroffen sind weltweit vor allem jene Staaten, mit denen die USA nach Regierungsangaben ein besonders hohes Handelsdefizit haben. Im Falle Chinas gelten nun sogar Zölle von 104 Prozent.

Für jedes betroffene Land wurde ein individueller Zollsatz festgelegt, der neben klassischen Einfuhrabgaben auch andere Handelshemmnisse abbilden soll. Daraus leitet sich der entsprechende US-Zoll auf Importe aus diesen Ländern ab.