Jetzt geht die Party erst richtig los: Tupperware feiert großes Comeback in Europa

Die ikonischen Plastikbehälter der Marke "Tupperware" gibt es in allen erdenklichen Formen und Farben. © Wolfram Steinberg/dpa

Auf LinkedIn kündigte der französische Investor am Dienstag an, den französischen Ableger des US-Unternehmens übernommen zu haben.

Jetzt will Meston die Kult-Dosen zunächst in fünf Ländern über die Ladentheke gehen lassen: Frankreich, Italien, Belgien, Polen und auch Deutschland.

"Vor allem möchte ich ein riesiges Dankeschön an unsere Tupperware-Community richten. An die 20.000 kulinarische Beraterinnen und Berater, die Wochen der Ungewissheit durchlebt, geduldig auf die Ankündigung gewartet haben und nun bereit sind, neu zu starten", so Meston.

Auch mit seinem Umsatzziel hält sich der 31-Jährige nicht zurück. Er möchte mit seinem neuen Juwel bis zum Ende des Kalenderjahres einen Umsatz von unglaublichen 100 Millionen Euro verbuchen.